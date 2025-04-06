Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocak-mart döneminde 694 bin 628'e ulaşarak tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdı. Yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, bu ivmesini Şubat ve Mart’ta da sürdürdü.

İnegöl’de 2019 – 2025 yılları arasındaki konut metrekare fiyatında rekor artış oldu. 2019 yılı Ocak ayında metrekare fiyatı 1750 TL iken, 2025 yılı Mart ayında bu fiyat 21791 TL’ye çıktı. 130 metrekarelik bir konutun fiyat değişimi ise, dudak uçuklattı. 2019 yılında 234 bin 500 TL olan konut fiyatı, 2025 yılı Mart ayında 2 milyon 832 bin 830 TL’ye çıktı.

İnegöl’de en pahalı konut ise, metrekare fiyatı olarak 26 bin 84 TL ile Ertuğrulgazi Mahallesi. İkinci ise 24 bin 777 TL ile Fatih mahallesi, üçüncü ise 24 bin 582 TL ile Kemalpaşa Mahallesi yer alıyor.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT