CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde "İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulunması üzerine olayı ve yasadışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde "İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve yasadışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.