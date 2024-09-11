Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Ankara’da Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçmiş dönem Edirne Valisi ve Sağlık Bakan Yardımcısı olan Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret ederek İlçe hastanesi ile ilgili istişarelerde bulunduklarını belirten Günenç, “Kendilerine misafirperveliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Devlet Hastanemizin sorunlarını da kendisine aktarma fırsatı buldum. Sorunlarımızın çözülmesi konusunda kendisinden destek beklediğimi de belirttim” dedi.

Kaynak: igf