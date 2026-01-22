Saraydüzü Kaymakamı Fatih Rüştü Ünal, Doç. Dr. Evrim Sönmez’in yürütücülüğünü yaptığı proje çerçevesinde Cuma Ovası’nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. "Sinop-Saraydüzü Cuma Ovasındaki Leylek (Ciconia ciconia) Popülasyonundaki Değişimlerin, Popülasyonu Etkileyen Etmenlerin, Göç Stratejilerinin ve Leylek Yavrularındaki Çevresel Stres Etkisinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında yapılan saha çalışmalarında, proje ekibi tarafından yetkililere yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Kaynak: İHA