Türk bayrağına yönelik yapılan çirkin saldırının ardından Esenler Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki ekranlara Türk bayrağını yansıttı. Ay yıldızlı bayrak, Esenler'in meydanlarında ve ana arterlerinde gururla dalgalandı.

Esenler Belediyesi, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı sonrası, ilçenin dört bir yanındaki ekranlara Türk bayrağını yansıttı. İlçe sakinleri tarafından da takdirle karşılanan bu anlamlı duruş, milli birlik ve beraberlik mesajının güçlü bir yansıması oldu. Gün boyu ekranlarda yer alan ay yıldızlı bayrakla, bayrağa uzanan her türlü saldırının karşısında güçlü bir duruş sergilendi.

Saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Türk bayrağının milletin onuru ve bağımsızlığının sembolü olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

'Şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen; birliğimizi, kardeşliğimizi ve dirliğimizi hedef alan alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Bayrağımıza uzanan o alçak el; bu topraklarda milletimizin kardeşliğini asla bozamayacaktır. Kirli emellere karşı en güçlü cevap, her zaman olduğu gibi yine bu toprakların omurgasını oluşturan kardeşlik ruhuyla verilecektir' dedi.