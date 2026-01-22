Rakiplerinin özellikle hücum geçişlerinde etkili ve organize bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Güldüren, hafta boyunca hem kendi oyun planları hem de Karaman FK’nın oyun kurgusu üzerine detaylı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, “Oyunun temposunu kontrol eden, topa sahipken doğru yerleşen ve top kaybı sonrası reaksiyonu güçlü bir İnegölspor için çalıştık” dedi.

Karşılaşmanın kendi sahalarında oynanacak olmasının önemli bir avantaj olduğunu belirten Güldüren, bu avantajın ancak doğru oyun ve disiplinle sahaya yansıtılabileceğinin altını çizdi. Taraftarların bu maçta tribünde yer alamayacak olmasının üzücü olduğunu dile getiren Güldüren, “Bunun performansımıza olumsuz yansımaması adına gerekli hazırlıkları yaptık” şeklinde konuştu.

Oyuncularına güvendiğini ifade eden Güldüren, “Her maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da yüksek konsantrasyon, sabır ve mücadele ortaya koyacaklarına inanıyorum. Maç ayırmıyoruz, hafta hafta ilerliyoruz. Zor bir ligde mücadele ediyoruz ve bunun bilinciyle sahaya çıkacağız” diyerek sözlerini tamamladı.