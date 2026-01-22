Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farklarının yatacağı tarihi açıkladı.

PARALAR YARIN HESAPLARDA

Bakan Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre;

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye 19,1 milyar TL fark ödemesi,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar TL emekli ikramiye fark ödemesi,

Harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan hak sahibi 58 bin 346 kişiye (2025 yılına ait) toplam 1,8 milyar TL ek ödeme yapılacak.