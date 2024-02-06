Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve ’Palalı Sabri’ lakabıyla tanınan Sabri Çelebi’nin çıkan kavgada ölümüne ilişkin 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Beyoğlu Talimhane’de geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve ’Palalı Sabri’ lakabıyla tanınan Sabri Çelebi, iddiaya göre aracıyla ilerlerken şüpheli Çetin G. tarafından durdurulmuş, Çelebi ile kendisini durduran şüpheli arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştı. O esnada şüpheli, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk atmış, kavganın büyümesinin ardından şüphelinin arkadaşları da olay yerine gelmişti. Şüpheli Çetin G., belinden çıkardığı silahla Çelebi’ye 9 el ateş ederek ağır yaralamış, Çelebi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda şüpheli Çetin G.’nin de arasında bulunduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca taraflar arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edilmişti

6 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 2’si ’kasten öldürme’, 4’ü ’suçluyu kayırma’ olmak üzere 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.