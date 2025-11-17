Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Pamukova’da yer alan Eski Yayla ve Akçay Barajı parkuruyla devam etti. Doğa tutkunları 14 kilometrelik parkurda sonbaharın büyüleyici atmosferinde büyüleyici bir deneyim yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Pamukova ilçesinde yer alan Eski Yayla ve Akçay Barajı parkurunda gerçekleştirilen programda, doğa tutkunları 14 kilometrelik parkurda sonbaharın büyüleyici tonları arasında unutulmaz bir gün geçirdi. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, doğaseverler hafif egzersiz ve esneme hareketleriyle güne başladı. Sonbaharın büyülü renkleri arasında görsel bir şölen sunan parkurda, katılımcılar, bölgenin benzersiz güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe bir vakit geçiren doğaseverler, motivasyonu artıran ve zihinsel anlamda yenilenmeye imkan sağlayan etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Sonbahar Doğa Yürüyüşleri 23 Kasım Pazar günü, Karagöl Yaylası ve Acelle Yaylası Parkuru ile devam edecek.