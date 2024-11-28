Papa Francis, Türkiye'yi Ziyaret Edeceğini bildirdi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre, Papa Francis, 2025 yılında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu. Bu ziyaret, Hıristiyan Kilisesi’nin ilk Ekümenik Konsili’nin 1700. yıldönümüne denk gelecek. Papa, İznik ilçesinde yapılacak olan anma etkinliklerine katılmayı hedeflediğini belirtti. İznik Konsili, 325 yılında Hıristiyanlık inancının temel ilkelerinden biri olan İsa'nın hem Tanrı hem de insan olduğu konusundaki öğretiyi kabul etmişti. Papa, bu özel yıldönümünde bu tarihi şehri ziyaret etme niyetinde olduğunu ifade etti.