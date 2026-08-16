Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla Kültürpark göl kenarında gerçekleştirilen etkinlikte sinemaseverler, yaz akşamını açık havada film izleyerek geçirdi. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Neşeli Günler, izleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Doğayla iç içe atmosferi ve göl manzarasıyla dikkat çeken etkinliğe katılan Bursalılar, Türk sinemasının hafızalara kazınan sahnelerini büyük bir ilgiyle takip etti. Gösterimin ardından görüşlerini paylaşan vatandaşlar, Yeşilçam filmlerinin yıllar geçse de değerini koruduğunu belirterek, açık havada nostaljik bir akşam yaşama fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültürpark Yeşilçam Sinema Akşamları, 22 Ağustos'ta Süt Kardeşler, 29 Ağustos'ta Mavi Boncuk ve 5 Eylül'de Gülen Gözler filmleriyle devam edecek.