Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte hikâye anlatıcısı Seher Kander, eski Bursa hikayelerinden yola çıkarak şehrin tarihi ve kültürel hafızasını geçmişten günümüze uzanan bir anlatıyla izleyicilerle buluşturdu. Bursa'nın geçmişine ait hikayeler; şehrin insanları, mekanları, gelenekleri ve kültürel birikimi üzerinden yeniden ele alındı. 'Bursa Müzikle Anlatı' başlığıyla gerçekleştirilen programda müzik, hikayenin tamamlayıcı ve anlatıyı güçlendiren bir unsuru olarak kullanıldı. Melike Aydın Arar'ın kanun, Melike Aslan'ın bağlama ve Şevval Yüksel'in solist olarak eşlik ettiği etkinlikte, Bursa'nın hikâyeleri söz, müzik ve anlatıcılık aracılığıyla yeniden hayat buldu. Yoğun ilgi gören etkinlik, farklı yaş gruplarından katılımcılara geçmişle bugün arasında kültürel bir bağ kurma fırsatı verdi.

Kaynak: İHA