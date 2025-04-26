Tarihi cenaze töreni, sabah saatlerinde Vatikan'ın kalbi olan Aziz Petrus Meydanı'nda başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen törende, birçok ülkeden üst düzey katılım dikkat çekti.

Papa Franciscus'un naaşı, vasiyeti doğrultusunda Vatikan’da değil, Roma’daki dört büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) getirildi.

Törenin ardından tabut, Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda özel olarak hazırlanan mezara defnedilecek.

Papa Francis'in naaşı, Vatikan’daki cenaze töreninin ardından Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na taşınmak üzere kortej eşliğinde Tiber Nehri üzerinden geçirildi.

Tabut, Santa Maria Maggiore Bazilikası'na ulaştıktan sonra kardinaller, geleneğe uygun şekilde kırmızı duvarlı bir koridor oluşturarak Papa'nın tabutuna eşlik etti.

Kardinaller, tabutun Hristiyan geleneğinde ilk papa kabul edilen Aziz Petrus'un kalıntılarının bulunduğu sunağa doğru yönlendirilmesini sağladı. Tören, tarihi ritüellere sadık kalınarak dini bir seremoni eşliğinde tamamlandı.

Zelenskiy'nin sözcüsü, Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci bir görüşme gerçekleştirme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Öte yandan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, Papa Francis'in Roma'daki cenaze töreni sırasında bir araya gelmişti.

Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen törende, liderlerin kısa bir süre sohbet ettiği görüldü. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tören sırasında çekilen görüntüler uluslararası basında geniş yer buldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, Papa Francis'in cenaze töreninde kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy bugün özel olarak bir araya geldiler ve çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiler," dedi ve daha fazla ayrıntı verileceğini söyledi.

Cenaze törenine katılan eski ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Donald Trump arasında herhangi bir tokalaşma yaşanmadı.

Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen törende iki liderin birbirlerine yakın mesafede bulunmalarına rağmen doğrudan temas kurmadıkları gözlendi.

Papa Francis’in tabutu, törenin ardından Aziz Petrus Meydanı’ndan alınarak Santa Maria Maggiore Bazilikası’na taşınacak. Ayrıca Papa Francis, yüzyıllar sonra Vatikan dışında defnedilen ilk papa olacak.

Törende duygusal anlar yaşanırken, meydanda dualar, ilahiler ve Papa'nın anısına yapılan konuşmalar yankılanıyor.