Finansal teknoloji şirketi Papara, ‘Altın Cuma’ kampanyasını duyurdu. 29 Kasım Cuma günü boyunca platformdan 1 grama kadar altın alan kullanıcıların, alım miktarlarının 5 katı kadar gümüş kazanacağı açıklandı.

“Bu yıl sepete ekleme, yatırım hesabına altın ekle!” sloganıyla Papara, ‘Altın Cuma’ kampanyası ile 29 Kasım’da 1 grama kadar altın alan kullanıcılarına alım miktarlarının 5 katı kadar gümüş kazandıracağını duyurdu.

Markaların sorumlu pazarlama adımları bireylerin finansal sağlığını destekliyor

Yapılan açıklamaya göre, son yıllarda popülerleşen ‘doom spending’ kavramı, ekonomik belirsizlik ve stres ortamında kontrolsüzce ihtiyaç dışı ve ve lüks harcamalara yönelimi ifade ediyor. Türkiye’de de bu eğilim giderek yaygınlaşırken, bireylerin finansal anlamda güçlenmesi için sorumlu tüketim ve bütçe yönetimi konusunda bilinçlenmesi büyük önem taşıyor. 21 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan Papara, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de finansal alışkanlıkların dönüşümüne katkı sağlıyor. Yatırım ürünleriyle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren platform, tüketim harcamalarının zirve yaptığı Kasım döneminde, bir sorumlu pazarlama örneği olarak dikkat çeken Altın Cuma kampanyasıyla, tüketim yerine yatırıma teşvik ederek harcama döngüsüne alternatif bir yol çiziyor.

“Kullanıcılarımızın parasına değer katacak ürün ve hizmetler geliştirmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz”

Kampanyanın “Bu yıl sepete ekleme, yatırım hesabına altın ekle!” mottosu ile hayata geçirildiğini belirten Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu, “Papara kullanıcı odaklı bir marka. Kullanıcının iyiliği ve faydası için olan her çözümün Papara için de iyi olduğuna inanıyoruz. Sunduğumuz hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal ürünlerle 21 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşırken, herkesin parasını daha iyi yönetmesine ve parasına değer katmasına katkı sağlamayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her yaştan kullanıcımızın beklenti ve ihtiyaçlarına hitap etmeyi başaran bir marka olarak, ezberleri bozan yenilikçi ürünler ve kampanyalar sunmayı seviyoruz” dedi.

Açıklamaya göre, Papara’nın Altın Cuma kampanyası kapsamında, kullanıcılar 29 Kasım Cuma günü Papara Kıymetli Madenler Hesabı üzerinden 1 grama kadar altın aldıklarında, alım miktarlarının 5 katı kadar gümüş kazanacak. Kampanya, 29 Kasım 00:00’da başlayıp 23:59’da sona erecek ve kazanılan gümüş, 2-6 Aralık tarihleri arasında kullanıcıların hesaplarına aktarılacak. Kampanyadan 21 milyonu aşkın mevcut platform kullanıcısı ile birlikte yeni hesap açan kullanıcılar da yararlanabilecek. Platform kullanıcısı olmak ve Altın Cuma kampanyasından faydalanmak isteyenler, Papara’yı mobil cihazlarına uygulama mağazalarından indirerek ücretsiz Papara hesabı açabiliyor. Hesabını doğrulayan kullanıcılar, ücretsiz Kıymetli Madenler Hesabını açarak anında işlem yapabiliyor.