Ailesi ile tatil için Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahiline gelen 4,5 yaşındaki Eren Eryonar, heyecan dolu bir paramotor uçuşu sırasında beklenmedik bir şekilde uyuyakaldı.

4,5 yaşındaki Eren Eryonar, ailesiyle birlikte yaz tatilini geçirmek üzere Karaincirli köyüne gelmişti. Küçük Eren, tatilin en dikkat çekici anlarından birini yaşamak için paramotor pilotu Yılmaz Özkaya’nın kontrolündeki paramotor ile uçuş yaptı. Sahil şeridinde 150 metre yükseklikten gerçekleştirilen uçuşun başlarında oldukça heyecanlı olan Eren, dakikalar geçtikçe motorun sesiyle rahatlayarak derin bir uykuya daldı.

"Benim için de oldukça farklı ve unutulmaz bir deneyim oldu"

Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, uçuş sırasında yaşanan bu sıra dışı anı kameraya kaydetti. Özkaya, uçuş sonrası yaptığı açıklamada, “Eren uçuşun başlarında çok heyecanlıydı ancak motorun sesi ona adeta ninni gibi geldi ve kısa süre sonra uyuyakaldı. Onu uyandırmamak için uçuşu 40 dakika boyunca sürdürdük ve güvenli bir iniş gerçekleştirdik. Bu, benim için de oldukça farklı ve unutulmaz bir deneyim oldu” dedi.

Eryonar’ın ailesi de uçuş sırasında yaşanan bu anı keyifle izlerken, pilot Özkaya’nın profesyonelliği sayesinde küçük çocuğun güvenliği sağlandı. Bu olay, Eren’in ailesi için tatilin unutulmaz bir anısı olarak kaydedildi.