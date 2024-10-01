Yavuzyılmaz, köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere yapılan garanti ödemelerinde döviz kuru güncellemesi yapıldığını belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yavuzyılmaz, Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücretinin 1.870 lira, Çanakkale Köprüsü’nün 760 lira, Avrasya Tüneli’nin 238 lira ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 204 lira olacağını ileri sürdü.

Zam Bugün Yürürlüğe Girecek

Yavuzyılmaz, AK Parti hükümetinin Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen köprü, tünel ve otoyollar için garanti ödemelerine döviz kuru ayarlaması yaptığını ifade etti. Zamlı geçiş ücretlerinin bugünden itibaren geçerli olacağını belirtti.

İddialara göre güncellenen rakamlar şu şekilde: Osmangazi Köprüsü 1.870 TL, Çanakkale Köprüsü 760 TL, Avrasya Tüneli 238 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 204 TL.