Yavuzyılmaz, köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere yapılan garanti ödemelerinde döviz kuru güncellemesi yapıldığını belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yavuzyılmaz, Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücretinin 1.870 lira, Çanakkale Köprüsü’nün 760 lira, Avrasya Tüneli’nin 238 lira ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 204 lira olacağını ileri sürdü.

G Yqzn K M W U A Aqcd T

Zam Bugün Yürürlüğe Girecek

Yavuzyılmaz, AK Parti hükümetinin Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen köprü, tünel ve otoyollar için garanti ödemelerine döviz kuru ayarlaması yaptığını ifade etti. Zamlı geçiş ücretlerinin bugünden itibaren geçerli olacağını belirtti.

İddialara göre güncellenen rakamlar şu şekilde: Osmangazi Köprüsü 1.870 TL, Çanakkale Köprüsü 760 TL, Avrasya Tüneli 238 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 204 TL.

Ekran Görüntüsü 2024 10 01 105151

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT