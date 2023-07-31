Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari taksi kağıt gibi ezilirken, minibüs ise yan yatarak sürüklendi. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 T 3275 plakalı ticari taksi ile 34 LDF 235 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari taksi kağıt gibi ezilirken, servis minibüsü de yan yatarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.