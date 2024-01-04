Bursa’da belediye otoparkının en alt katına kurulan mağazada, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücret ödemeden alışveriş yapıyor.

Orhaneli Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için mağazadan alışveriş yapsın konseptiyle oluşturduğu Dost Eli Mağazası büyük beğeni topladı. Mağazaya gelen vatandaşlar, ayakkabıdan pantolona, monttan bebek bezine reyonlarda bulunan yüzlerce çeşitten dilediğini beğenip alabiliyor. Konumu itibariyle kimsenin görmediği ve ikinci el eşyanın bulunmadığı Dost Eli Mağazasına gelen vatandaşlar gönül rahatlığıyla ihtiyaçlarını karşılıyor.

Açıldığı günden bu yana Orhaneli ve çevre ilçelerden 2 bini aşkın vatandaş mağazadan ücretsiz alışveriş yaptığını belirten Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Sosyal Belediyecilik anlamında büyük bir başarıya imza attığımız bu projede belediyemize 1 lira masraf oluşturmadan eşyaların tamamını hayırsever iş adamı ve firmalardan temin ediyoruz. Otoparkın en alt katında olması sebebiyle vatandaşlarımız alışveriş yaparken dışarıdan kimse görmüyor. Güzel ilçemiz Orhaneli’de sosyal belediyecilik anlamında hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bu hizmetlerimize devam ederken de tek amacımız gönüllere erişebilmek, gönüllere inebilmektir" dedi.