

Uludağ eteklerinden paraşütle uçuş yapan Mobilya firması işçisi Adem Keskin(38), mesaiye geç kalmamak için çalıştığı fabrikanın bahçesine indi. Olayı gören fabrika çalışanları şoke oldu.

GEÇ KALINCA FABRİKAYA İNDİ

Olayı anlatan firmanın üretim bölümünde çalışan paraşütçü Adem Keskin(38)," Sabah erken saatlerde arkadaşlarla Uludağ’a çıktık. Yamaç paraşütü uçuşu yapmak için. Saat 08.30’da fabrikamızda iş başı olduğu için fabrikaya geç kalmayayım diye erken saatlerde çıktık. Fakat 5-10 dakika geç kaldık. Geç kalınca da fabrikaya iniş yapmak istedim. Tam bahçesine denk geldik. İyi oldu, güzel oldu. Kıran’dan Uludağ zirvesinden uçtuk. 25-30 kilometre mesafe. Hava da düz uçuş 15 kilometreye tekabül ediyor. Fırsat buldukça da uçmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar heyecanla karşıladılar. Şaşırdılar. Gayet güzeldi ve tebrik ettiler. Herhangi bir sorunda yaşamdık.

Profesyonelim. 10 senedir yamaç paraşütüyle uğraşıyorum. Aktif olarak her hafta sonu uçuyoruz. İşten fırsat bulduğumuz sürece uçuyoruz." dedi.

ŞAŞIRDIK

Güvenlik Görevlisi İsmail Demirtaş, "Arkadaş cumartesi günü sabah işe geç kalmış. Paraşütle uçtu geldi, fabrikanın ortasına indi. Sonra eşyalarını toplayıp işine devam etti. Bizde şaşırdık. Daha önceden uçtuğunu biliyorduk ama fabrikaya ilk defa indi. İyiydi, güzeldi, hoşumuza gitti." dedi.

İŞE GEÇ KALMAMAK İÇİN

İnsan Kaynakları Müdürü Turgay Dede," Bende o ana tanıklık ettim. Yolda aracımla gelirken, paraşütle indiğini gördüm. Muhtemelen işe geç kaldığını düşündüm. Arkadaşımızda işe geç kalmamak için bu yöntemi seçmiş. Bize de ilginç geldi. Tabi bizde bir dünya markasıyız. Çalışanlarımızın bu tür sporlara yönlenmesi çok güzel. Adem profesyonel bir şekilde paraşüt sporu yapıyor. Fazla olursa belki kendini riske atabilir. Adem’e teşekkür ediyorum." dedi.