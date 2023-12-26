Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir tarafında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İlçe genelindeki yeşil alanlarda ve parklarda bakım çalışmalarına son sürat devam ederken yapılan işlemlerin yanı sıra, çiçek dikimi, ağaçlandırma, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, sulama ve park içlerine çöp kutusu yerleştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için çalışmalarını ortaklaşa sürdüren ekipler tarafından; mevsimlik çiçek dikimi, ot biçme, çöp kutusu dikimi ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Burhaniye’nin doğal güzelliğinin bilincinde olarak çok daha güzel ve yüksek standartlarda yaşam imkânı için durmaksızın çalışan Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelere dikilen çiçeklerin, ağaçların, bitkilerin korunması ve zarar verilmemesi konusunda vatandaşların her zaman hassasiyet göstermesini istedi.