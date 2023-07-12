Park Caddesi ile Hacı Molla Sokağın kesiştiği kavşakta otomobil ile motosikletin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Berat Y. (17) yönetimindeki 16 AZS 676 plakalı motosiklet ile cadde üzerinden Hacı Molla Sokağa dönüş yapmak isteyen Fatma T. (44) yönetimindeki 16 AVA 773 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.