Balıkesir’in Gönen ilçesinde park halindeki kamyonete çarparak yan yatan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi’nde Mustafa Ç. (26) idaresindeki 10 CFC 92 plakalı otomobil park halinde olan 10 DF 092 plakalı kamyonete çarparak yan yattı. Otomobilde bulunan Hasan Mert M. (23) ve araç sürücüsü Mustafa Ç. (26) yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince müdahalesi yapılan yaralılar Gönen Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.