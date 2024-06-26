Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nde görevli temizlik personeli kadın parkta para dolu bir poşet buldu. Sahibine ulaştırılması için parayı zabıta amirliğine teslim eden kadının örnek davranışı hem esnafın hem de olaya şahit olan vatandaşların takdirini kazandı.

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Fatma Gündüz, Rüzgar Caddesi mevkiinde bulunan parkta öğlen saatlerinde temizlik yaptığı sırada, içinde 15 bin 550 lira para dolu bir poşet buldu. Gündüz, sahibine ulaştırılması için parayı zabıta amirliğine teslim etti, bulunan para kısa süre içerisinde sahibine teslim edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Fatma Gündüz, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyleyerek, "Rüzgar Caddesi mevkiinde bulunan parkta temizlik yaparken çöp zannettiğim poşetin ağır olduğunu hissedince içine baktım ve sonrasında poşette para olduğunu gördüm. Hemen sorumlu amirime konuyla ilgili bilgi vererek parayı tutanak karşılığı belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik" dedi.

Başkan Hakan Şehirli: "Fatma hanım belediyemize layık bir davranış sergiledi"

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ise yaptığı açıklamada, "Rüzgar Caddesi üzerinde belediyemiz Temizlik İşlerinde görevli Fatma hanımın bir poşet dikkatini çekiyor. Önce çöp zannettiği poşetin sonrasında içine baktığında bir miktar para olduğunu görüp hemen sorumlu müdürüne haber veriyor. Bizlerin de böylelikle haberimiz oldu. Bizler dürüst, namuslu ve özverili bir personelimiz olmasından dolayı büyük gurur duyduk. Fatma hanım gibi çok değerli insanlarla çalıştığımızı, Altıeylül Belediyesine layık bir davranış olduğunu ifade ederek teşekkürlerimizi ilettik. Helal para kazanmak için çıkmış bir yola bu gördüğü miktarı da sorumlu müdürlüğüne haber vermesiyle olayı çözüme kavuşturmak için Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce paranın sahibini bulmak için çalışma başlatıldı" dedi.

Cemalettin Kutlutekin: "Altıeylül Belediyesi personeli Fatma hanıma teşekkür ederim"

Parayı düşürdüğünü sonradan fark ettiğini ifade eden emekli Cemalettin Kutlutekin, "Önce karakola uğradım sonrasında beni Altıeylül Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta Müdürlüğüne yönlendirdiler. Paramı teslim almak için Zabıta Müdürü Müjdat Keskin’in yanına gelerek paramı tutanak karşılığı teslim aldım. Öncelikle Altıeylül Belediyesinde görevli olan Fatma Gündüz hanıma çok çok teşekkür ederim. Kendisine bir miktar para vermek istedim ama kendisinin ’bu benim vatandaşlık görevim’ demesi beni ayrı bir duygulandırdı. Böyle dürüst, helal para kazanmak için mücadele eden bir personelinizin olmasından dolayı gurur duymalısınız. Tekrardan Fatma hanıma teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.