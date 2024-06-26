Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde hafif ticari otomobil ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacanın sonunda yakalanan otomobilin sürücüsü ehliyetsiz çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelenilen hafif ticari otomobil durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin dur ikazına uymayan hafif ticari otomobil kaçmaya başladı.

Uzun süre kovalamaca yaşandı

Hafif ticari otomobil, yaşanan uzun kovalamaca sonrası polis ekipleri tarafından Mevlana Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir market önünde durduruldu. Otomobili süren 19 yaşındaki şahsın ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından, ehliyetsiz şahıs hakkında işlem yapıldı.