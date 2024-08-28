Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaştan birine ait olduğu belirlendi.

Armutlu ve Mudanya Açıklarında Kayıp İki Kişiden Biri Bulundu: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Armutlu ve Mudanya açıklarında kaybolan Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun'u arama çalışmaları 4. gününe girdi. Arama ve kurtarma operasyonları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve çeşitli diğer kuruluşların katılımıyla sürdürülüyor.

Mudanya ilçesinin kırsal Esence (Eşkel) Mahallesi sahilinde yapılan aramalar sırasında bir erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince alınan ceset, kimlik tespiti için incelemeye alındı.

Parmak İzi Tespiti ile Kimlik Belirlendi

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazar günü saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Armutlu ilçesindeki Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu önünden 2 kişinin şişme botla açıldığı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendiği bildirildi. Geri dönemeyen bu kişiler için Valilik koordinesinde Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, İl AFAD Müdürlüğü, Deniz Polisi, Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından ekiplerin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma faaliyetleri sırasında sahil güvenlik dalış timi, bugün saat 08.40 civarında Mudanya Eşkel sahili kayalıklarında bir erkek cesedi tespit etti. Ceset, TCSG-25 isimli bot ile Güzelyalı Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Cesedin kaybolan şahıslardan biri olabileceği düşünülerek Mudanya Devlet Hastanesine nakledildi. Yapılan incelemeler ve parmak izi analizi sonucunda bulunan cesedin Armutlu sahilinden botla sürüklenen Hüseyin Piner'e ait olduğu belirlendi.

Diğer kaybolan kişinin, Yücel Coşkun'un arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başlatılan arama kurtarma operasyonları, Yücel Coşkun'un bulunması için aralıksız şekilde sürdürülüyor.