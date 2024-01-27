31 Mart yerel seçimlerine sayılı zaman kaldı. Seçimlere katılacak olan partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün Yüksek Seçin Kurulu (YSK) tarafından yapılan kura çekimiyle belirlendi.
İŞTE PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ;
1 - AK Parti
2 - İYİ Parti
3 - Sol Parti
4 - BBP
5 - Memleket Partisi
6 - Anavatan Partisi
7 - DSP
8 - Yeniden Refah Partisi
9 - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
10 - Türkiye Komünist Partisi
11 - Anadolu Birliği Partisi
12 - Zafer Partisi
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13 - Halkın Kurtuluş Partisi
14 - Türkiye Komünist Hareketi
15 - Bağımsız Türkiye Partisi
16 - Gelecek Partisi
17 - Yeni Türkiye Partisi
18 - CHP
19 - Emek Partisi
20 - HÜDA-Par
21 - Hak ve Özgürlükler Partisi
22 - Ocak Partisi
23 - Adalet Birlik Partisi
24 - Demokrat Parti
25 - Güç Birliği Partisi
26 - Millet Partisi
27 - Milli Yol Partisi
28 - Adalet Partisi
29 - Genç Parti
30 - Aydınlık Demokrasi Partisi
31 - MHP
32 - TİP
33 - DEVA Partisi
34 - Saadet Partisi
35 - Vatan Partisi