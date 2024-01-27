31 Mart yerel seçimlerine sayılı zaman kaldı. Seçimlere katılacak olan partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün Yüksek Seçin Kurulu (YSK) tarafından yapılan kura çekimiyle belirlendi.

İŞTE PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ;

1 - AK Parti

2 - İYİ Parti

3 - Sol Parti

4 - BBP

5 - Memleket Partisi

6 - Anavatan Partisi

7 - DSP

8 - Yeniden Refah Partisi

9 - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10 - Türkiye Komünist Partisi

11 - Anadolu Birliği Partisi

12 - Zafer Partisi

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13 - Halkın Kurtuluş Partisi

14 - Türkiye Komünist Hareketi

15 - Bağımsız Türkiye Partisi

16 - Gelecek Partisi

17 - Yeni Türkiye Partisi

18 - CHP

19 - Emek Partisi

20 - HÜDA-Par

21 - Hak ve Özgürlükler Partisi

22 - Ocak Partisi

23 - Adalet Birlik Partisi

24 - Demokrat Parti

25 - Güç Birliği Partisi

26 - Millet Partisi

27 - Milli Yol Partisi

28 - Adalet Partisi

29 - Genç Parti

30 - Aydınlık Demokrasi Partisi

31 - MHP

32 - TİP

33 - DEVA Partisi

34 - Saadet Partisi

35 - Vatan Partisi

