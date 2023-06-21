Yalova Belediyesi tarafından Paşakent Mahallesi’nda yapımı tamamlanan çocuk parkı düzenlenen törenle açıldı.

Uzun yıllar sonra yeni oyun gruplarıyla donatılan parkın açılışını, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk yaptı. Açılışta çocuklara Yalova Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kurdele kesimi öncesi çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Tutuk, çocuklar ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Açılış kurdelesi kesimi öncesi konuşma yapan Başkan Tutuk, “Şehrimizin her bir mahallesinde atıl bir şekilde bulunan parkları yeni nesil oyun gruplarıyla donatarak modern bir hale getiriyoruz. Özellikle çocuklarımızdan gelen park taleplerini dikkate alıyor ve uygun olan alanlarda yeni parkları mahallelerimize kazandırıyoruz. Paşakent mahallemizde şehrimizin doğa ile iç içe olan en güzel mahallerinden biri. Açılışını yapmış olduğumuz çocuk parkımızı yeni nesil oyun gruplarıyla donattık. Mahallemize modern görünümlü, ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebileceği bir alan kazandırdık. Çocuklarımız burada daha güvenli ve birbirinden farklı oyun gruplarıyla gönüllerince eğlenecekler” dedi.