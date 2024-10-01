Bilecik’te 15 yaşındaki kız çocuğunun mutfakta patates kızarttığı esnada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Akasya 1 Sokak üzerinde 3 katlı bir binanın 2’inci katında Sevcan F.’ye ait olduğu öğrenilen evin mutfağında 15 yaşındaki kız çocuğunun patates kızarttığı sırada yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler diğer odaları sıçramadan söndürüldü.Yangında evin mutfak bölümünde hasar oluşurken, tedbir amaçlı ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.