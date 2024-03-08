Paycell, dünyanın en çok ilgi gören oyunlarından PUBG: BATTLEGROUNDS’un (PUBG) geliştiricisi KRAFTON ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda artık oyuncular tüm ödemelerini Paycell’in sunduğu PUBG kart ile yapabilecek ve kartı kullandıkça PUBG G-Coin paketleri kazanma fırsatı bulacak.

Dijital ödeme ve uçtan uca finansal hizmetler platformu Paycell, dünyanın en çok ilgi gören oyunlarından PUBG: BATTLEGROUNDS’un (PUBG) geliştiricisi KRAFTON ile yaptığı iş birliğinde yeni bir adım daha attı. Oyun sektöründe dünyada bir ilk olan bu iş birliğiyle ilgili detaylar Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz ve Krafton TR ve MENA Direktörü Akın Sönmezler’in katıldığı tanıtım toplantısında anlatıldı.

Oyuncular harcama yaptıkça kazanacak

Paycell, PUBG: BATTLEGROUNDS ile yaptığı anlaşma ile oyuncuların deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçladığı yeniliği duyurdu. Bu kapsamda kartı kullanan oyuncular çeşitli avantajlardan yararlanacak. Kartlarını aktifleştiren ve belirli tutarda harcama yapan oyuncular PUBG G-Coin paketleri kazanma fırsatı da bulacak. Kart aktive edildiği andan itibaren oyuncular, Nickel G-Coin Pack ve Bronze G-Coin Pack ayrıcalığından faydalanırken, her ay ilk harcamada tutardan bağımsız olarak Silver G-Coin Pack ve her ay belli miktarın üzerinde harcama yapıldığında da Golden G-Coin Pack kazanacak.

“Oyuncular yalnızca donanıma değil, ödeme yöntemlerine de ilgili”

PUBG: BATTLEGROUNDS ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, “Bu anlaşma ile oyun sektörüne çok güzel bir start verdik. Bundan sonraki süreçte de oyuncuların yakından takip edeceği çok sayıda iş birliğini duyurmaya devam edeceğiz. Oyun sektörü, birçok sektörü hem etkiliyor hem de domine ediyor. Oyuncular özellikle cihaz satışlarından aksesuarlara ve oyun içi harcamalara kadar pek çok alanda kendilerini anlayan ve beklentilerine cevap veren ödeme araçlarına ihtiyaç duyuyorlar. Bu noktada biz de Paycell olarak dünyada bir ilki gerçekleştirerek PUBG: BATTLEGROUNDS ile iş birliği yaptık ve sadece onlara özel bir kart hazırladık. Bu kart ile hem oyun içi alımlarını avantajlı ve güvenli kıldık hem de fiziki kartlar sayesinde onların oyuncu kimliklerine dokunduk” dedi.