İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheli, altınları vermeyen dükkan sahibini vurarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay öğle saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir araçla gelen 4 şüpheliden 3'ü, Mustafa K.'ya ait kuyumcuya girerek altınları istedi. Altınları vermeyen kuyumcu Mustafa K., soygunculara direndi. Silahını çeken soyguncular Mustafa K.'yı vurarak oradan geldikleri araçla kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kuyumcu dükkanı sahibi Mustafa K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'Araba hızlı şekilde gitti, kaç kişi olduklarını bile görmedik'

Kuyumcu dükkanının yan tarafında bulunan Abdullah Aksoy, 'Kimseyi görmedim sadece birisini kaçarken arkasından arabaya binerken gördüm. Araba hızlı şekilde gitti, kaç kişi olduklarını bile görmedim. Saatini bilmiyorum, çalınan bir şeyi de bilmiyorum. Sadece gördüğüm, olan sese biz dışarı çıktık. Olayı gördük. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz, görmedik. Kuyumcuyu yaraladılar, onu da hastaneye gönderdiler. Durumu iyi diye duydum. Mustafa Bey diye biliyorum soyadını bilmiyorum' şeklinde konuştu.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.