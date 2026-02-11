NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 102-95 yenerken, milli basketbolcu Alperen Şengün 22 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 102-95'lik skorla mağlup etti ve 33. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen Şengün 34 dakika kaldığı parkede 22 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynarken, Kevin Durant da 26 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Ligdeki 28. yenilgisini alan Clippers'ta ise Kawhi Leonard 24 sayı, John Collins de 17 sayı kaydetti.

Indiana uzatmalarda kazandı

Indiana Pacers, Madison Square Garden'da oynadığı New York Knicks'i uzatmalarda 137-134'lük skorla mağlup etti. Bu sezonki 14. galibiyetini elde eden Indiana'da Pascal Siakam 30 sayıyla ön plana çıkarken, Andrew Nembhard da 24 sayı, 10 asistle double double yaptı. Ligdeki 20. yenilgisini alan New York'ta ise Jalen Brunson 40 sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 134 - Indiana Pacers: 137

Houston Rockets: 102 - Los Angeles Clippers: 95

Phoenix Suns: 120 - Dallas Mavericks: 111

Los Angeles Lakers: 108 - San Antonio Spurs: 136