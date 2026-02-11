Tuzla Belediyesi tarafından Aydınlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Muhammet Tekin Ağırman Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen park, çocuk oyun alanları, koşu parkuru, spor alanları ve geniş yeşil dokusuyla her yaştan vatandaşa hitap ediyor.

Uzun yıllar gecekondu yapılaşmasıyla anılan Aydınlı Mahallesi'nde son dönemde artan konut projeleriyle birlikte sosyal donatı ihtiyacı da gündeme geldi. Özellikle TOKİ tarafından bölgede yaklaşık 6 bin konutun teslim edilmesiyle nüfus artışı yaşanırken, Tuzla Belediyesi yeni yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Mahallede yapımı tamamlanan Muhammet Tekin Ağırman Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, artan nüfusla birlikte sosyal alan ihtiyacının da arttığını belirterek, 'Aydınlı Mahallemizde son dönemde ciddi bir nüfus artışı yaşandı. Yeni konutlarla birlikte park, okul ve sosyal alan ihtiyacı ortaya çıktı. Biz de bu ihtiyaca cevap vermek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz' dedi.

'Amacımız her yaştan vatandaşımızın bir araya gelebileceği sosyal alanları artırmak'

3 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen parkın mahalleye nefes aldıracağını ifade eden Bingöl, 'Muhammet Tekin Ağırman Parkı, çocuklarımız için güvenli oyun alanları, gençlerimiz için spor alanları ve koşu parkuru, ailelerimiz için ise geniş ve yeşil bir dinlenme ortamı sunuyor. Amacımız her yaştan vatandaşımızın bir araya gelebileceği sosyal alanları artırmak. Artan nüfusla birlikte ulaşım başta olmak üzere bazı ihtiyaçlar doğdu. İmar planlaması ve altyapı çalışmalarıyla bu sorunları da çözüme kavuşturacağız' şeklinde konuştu.

'Bu bölgeyi geliştiriyor ve güzelleştiriyor olacağız'

Başkan Bingöl, açılışı gerçekleştirilen parkla beraber bölgedeki çözüm süreçlerinin de devam edeceğini dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

'Burası uzun yıllar gecekondu yapılaşmasının olduğu bir bölgeydi. Bu bölgede KİPTAŞ ve TOKİ çok ciddi denetimler yaptı, bilhassa TOKİ 6 bine yakın konut teslim etti. Biz de süreçleri beraber yönettik. Tabii buraya 6 bin konut geldi ama park, cami ve karakol gibi yeni ihtiyaçlar da doğdu, sosyal donatılar gerekti. Nüfus artışı olunca ulaşım sorunlarımız da başladı. Bunların hepsini yerel yönetimler olarak çözüyoruz. Bugün de onlardan bir tanesini yapıyoruz. 3 bin metrekarelik parkımızın açılışını gerçekleştirdik. İçinde halı saha, basketbol sahası, oturma alanları, oyun grupları mevcut. Bundan sonra da yine imar planlama süreçlerimiz olacak. Ulaşım sorunları için asfalt çözümleri ve diğer çözümlerimizle bu bölgeyi geliştiriyor ve güzelleştiriyor olacağız.'

Açılış töreni, Muhammet Tekin Ağırman'ın ailesi ile birlikte mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kurdele kesimiyle park resmen hizmete sunuldu.