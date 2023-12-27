Kızıl Goncalar'ın reyting zaferi, sevilen 2 dizinin final kararı almasına yol açtı. Pazartesi akşamları resmen reytinglerde ilk sıraya yerleşen Kızıl Goncalar dizisi, büyük başarısı ile pazartesi günü iki diziye birden final kararı aldırdı.

Reytinglerde İlk Sırayı Kaptı!

FOX TV'nin popüler dizisi Kızıl Goncalar, 2. bölümüyle pazartesi reytinglerinde büyük bir başarı elde etti. 7.85 ABC1 reytingiyle birinci sıraya yerleşen dizi, 5.85 ve 6.81 reytinglerle de 2. sırayı elde etti. Dizide başrolleri paylaşan Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu yeni bir başarıya imza attı. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, Total'de 6.04 reytingle birinci sırayı korudu. AB ve ABC kategorilerinde ise 3. sıraya geriledi. Ancak reyting başarısını sürdürerek izleyici kitlesini memnun etti. AB kategorisinde zirveyi elde eden Ömer dizisi, 7.82 reytingle dikkat çekti. Total ve ABC kategorilerinde de yüksek reyting alarak güçlü performansını sürdürdü. Ancak üç dizinin reyting rekorları kırdığı bugünde diğer dizilerden kötü haber geldi. Safir ve Ne Gemiler Yaktım dizileri final kararı aldı.

Ne Gemiler Yaktım dizisi Total'de 2.21 reytingle 18. sıraya gerilerken AB ve ABC kategorilerinde düşük reytinglerle karşılaştı. Kızıl Goncalar dizisinin etkisiyle neredeyse tüm izleyici kitlesini kaybeden dizi, final kararı aldı. ATV'nin Safir dizisi de reyting kaybına uğradı. Total'de 3.26 reytingle tutunma çabası, AB ve ABC1'de sırasıyla 1.45 ve 2.57 reytingle son buldu. Safir, ani bir kararla final yapma kararı aldı. Kızıl Goncalar dizisinin Safir ve Ne Gemiler Yaktım dizilerini final kararı almaya zorlayan etkisi, dizi dünyasında konuşulan bir konu haline geldi.