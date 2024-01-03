Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, TEİAŞ tarafından Organize Sanayi Bölgesine kurulan 154 KV trafo merkezinde incelemelerde bulundu.

Kurumun Mesul Teknikeri Özcan Özkar’dan bilgiler alan Başkan Tekin, enerji konusunda Pazaryeri ilçesinde son 3 yıldır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve OEDAŞ tarafından yapılan yatırımlarının 60 milyon lirayı bulduğunu söyleyerek Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesine kurulan trafo merkezi sayesinde ilçedeki elektrik kesintilerinin en aza indiğini belirtti. OSB’deki fabrikalarında elektrik ihtiyacını büyük bir ölçüde karşıladığını vurgulayan Başkan Tekin, ilçe cadde ve sokaklarında OEDAŞ tarafından yer altına alınan elektrik telleri sayesinde ilçedeki elektrik arızalarının önüne geçildiğini ifade etti.

Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar ve eski dönem bakanı Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez’e AK Parti Bilecik İl Başkanına teşekkür etti.