Başkan Tekin, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, greft tedavisi gördüğünü ve sürecin başarılı geçtiğini belirtti. Ancak bir süre konuşamayacağını ifade eden Tekin, vatandaşlardan anlayış beklediğini dile getirerek, "Kıymetli hemşerilerim, dostlarım, arkadaşlarım; çene ameliyatı geçirdiğimden bir süre konuşamayacak durumdayım. Dolayısıyla telefonlarınıza cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınarak mesajlarınıza kendimde olduğum sürece cevap verebilirim. Anlayışınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA