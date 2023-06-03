Pazaryeri Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda; geçen ay alınan 27 nolu meclis kararanının iptali, Bursa Kestel Belediyesi’nden hibe araç temini, Mahalli İdareler Derneğine üye olunması, 124 ada 26 parselde bulunan belediyeye ait yapı hakkında görüşüldü. 2023 yılında üst yapı onarım birim bedelleri ve Bilecik İl Tarım müdürlüğü tarafından Pazaryeri Belediyesi ilave imar planı ve kamu yararı konuları oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Tekin, “Haziran ayı meclis toplantımızı meclis üyesi arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Çalışma arkadaşlarımla aldığımız kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyor, destekleri için hepsine teşekkür ediyorum” dedi.