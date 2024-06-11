Pazaryeri Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlık genelinde genel bakım ve temizlik çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri, mezarlık ve çevresinde yabani ot temizliği ile ilaçlama çalışmaları yaptı. Ayrıca çalışmalar çerçevesinde ekipler tarafından ilçe içerisinde yollar yıkanırken, kurban atık kuyusu açıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin;" Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın kabristan ziyaretleri için ilçe mezarlığımızda ekiplerimizce temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimizce ilçe mezarlığımızda yabani otlar biçilerek ilaçlama ve genel temizlik işleri rutin olarak yapılmaktadır" ifadesinde bulundu.