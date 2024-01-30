Etkili olan kar yağışı nedeniyle Pazaryeri ilçesi beyaza büründü.

Pazaryeri ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerinde kapalı yol bulunmazken, Karayolları ekipleri ilçeyi Bursa’ya bağlayan karayolunda çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçülürken yüksek kısımlarda kar kalınlığı 40 santimetre ulaştı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan karayolunun en yüksek kesimi olan Ahı Dağı bölgesinde yolun ulaşıma kapanmaması için kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.