Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tamamlanan konutların önümüzdeki hafta hak sahiplerine anahtarlarıyla birlikte teslim edileceğini duyurdu. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada projenin ilçenin konut ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için büyük gayret gösterdik. Çok şükür 105 konutluk TOKİ projemiz tamamlandı. Önümüzdeki hafta hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyoruz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun."