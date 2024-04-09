Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi personelleri, ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini Ramazan Bayramı öncesi yıkadı.

Pazaryeri Belediyesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışmalarını sürdürürken, ekipler bir yandan da mevcut konteynerlerin ilaçlama ve yıkama işlemlerine devam ediyor. Ekiplerin, ilçe halkının sağlıklı ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için Ramazan Bayramı süresince görev başında olacağını açıklayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Temizlik ekiplerimiz çöp toplama, cadde ve sokak süpürme, yıkama ile sınırlı tutmayacağız tertemiz bir ilçe için personelimiz özveri ile çalışmaya devam ediyor" dedi.