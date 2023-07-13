Pazaryeri Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla yerleşim yerlerinde artan sivrisinek ve karasineklere karşı yoğun mesai harcıyor.

Ekipler toplum sağlığını korumak, çevre güvenliğini sağlamak adına vektörlere yönelik ilaçlama işlemlerini titizlikle sürdürürken, kışlak mücadelesinde vektör adı verilen sivrisinek ve haşere oluşumuna neden olan tüm alanlarda biyolojik mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Yaz döneminin sorunsuz geçirilmesi için Nisan ayından bu yana ilaçlama çalışmaları yapan ekipler, ilçe genelinde sivrisinek, karasinek larva ve uçkun mücadelesi gerçekleştirdi. Sivrisinekle mücadelenin entegre bir çalışma olduğuna dikkat çeken ekipler, “Çevreci adımlar için sorunu kaynağında çözmeli bahçemizde, balkonumuzda, çatımızda su birikintisi oluşmasına engel olmalıyız” uyarısında bulundu.