Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre 2023'ün Nisan ayında PC ve konsol oyun satışlarındaki yükseliş devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un yayınladığı verilere göre, PC ve konsol oyun satışlarında bu yılın başlarında yakalanan başarılı yükseliş devamlılığını sürdürdü.

Buna karşın toplam oyun alışverişleri göz önüne alındığında satışlardaki düşüşün devam ettiği görüldü.

2023 Mart ayına göre yüzde 12’lik bir düşüş yaşanırken, 2022 yılı Nisan ayına göre ise yüzde 2’lik bir artışla karşılaşıldı.

Nisan ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun yine Riot Games’in ünlü mücadeleci FPS oyunu Valorant oldu. Son iki yıl göz önüne alındığında ‘en çok oynanan oyunlar’ listesinde ilk kez sadece iki mobil oyun yer alabildi. PC oyun satışları artarken CS:GO, Knight Online ve Metin2 gibi klasik oyunlar tekrar oyun içi satış rakamlarını artırdı.

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