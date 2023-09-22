Pedagoji genellikle müfredatla karıştırılır. İkincisi, öğretilenleri tanımlarken, pedagoji aslında öğrettiğimiz yöntemini, eğitim teorisi ve uygulamasını ifade eder. Pedagoji, teknikleri ve kültürü öğrenme arasındaki ilişkidir ve bir eğitimcinin öğrenmenin nasıl olması veya nasıl gerçekleşeceği hakkındaki inançlarına dayanarak belirlenir. Pedagoji, anlamlı sınıf etkileşimleri ve eğitimciler ile öğrenciler arasında saygı gerektirir. Amaç, öğrencilerin önceki öğrenim üzerine inşa etmelerine, beceri ve tutumları geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Eğitimcilerin ihtiyaçları ve kültürleri ile uyum içinde, öğrencilerle ilgili bir şekilde müfredat tasarlamaları sunmalarıdır.

Öğretmenin kendi deneyimleri tarafından şekillendirilen pedagoji, öğrenmenin hangi bağlamda ve kiminle yapıldığını dikkate almalıdır. Kullanılan materyaller değil, süreç ve anlamlı bilişsel öğrenmenin başarılması için benimsenen strateji ile ilgilidir. Kelimenin tam anlamıyla, pedagoji Yunanca “etkili bir şekilde çocuklara öğretme sanatı” anlamına gelen kelimeden kaynaklanmaktadır. Daha spesifik olarak, agogos Yunanca lider anlamına gelir ve pedagog öğretmene atıfta bulunur. Paidagogos, erkekleri okulda onlara tavırları öğretmek ve onlara ders vermekle görevlendirilen kölelerdi.

Pedagoji neden önemlidir?

İyi düşünülmüş bir pedagojiye sahip olmak, öğretiminizin kalitesini ve öğrencilerin öğrenme şeklini artırarak temel materyallerin daha derin bir kavrayış kazanmalarına yardımcı olabilir. Öğretme şekline dikkat etmek, öğrencilerin daha derin öğrenmeye nasıl yardımcı olduklarını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Öğrenci algısını etkileyerek iş birlikteliği öğrenme ortamlarına neden olabilir. Uygun yaklaşım, öğrencilerin Bloom’un sınıflandırma piramidinde tanımlandığı gibi basit düşünme biçimlerinin ötesine, temel ezber ve anlama gibi analiz değerlendirme gibi karmaşık öğrenme süreçlerine geçmelerine yardımcı olur. Öğrenciler tercih ettikleri öğrenme stillerini, onları destekleyen bir öğretme süreci ve öğrenmek istedikleri şekilde kullanabilirler.

Sosyal pedagoji nedir?

Sosyal pedagoji, eğitimin bir öğrencinin sosyal gelişimi ve refahı için kritik öneme sahip olduğunu bu nedenle bir kişinin yaşamı boyunca büyümesini desteklemenin bir yolu olarak, geniş bir şekilde anlaşılması gerektiğini önermektedir. Bu nedenle öğrenciler doğası gereği sosyal varlıklar oldukları için eğitimsel sorular bir olarak düşünülmelidir. Ancak bu şekilde etkili iletişim kurabilmek için eğitime ihtiyaç duyarlar. Sosyal pedagojiye yaklaşım şekli farklı ülkelerde, farklı sosyal ve kültürel geleneklere bağlı olarak değişebilir. Örneğin Almanya’da eğitimciler tipik olarak sosyal pedagojiyi, sosyal hizmetle aynı şekilde görürler.