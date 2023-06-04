Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli AB Bilgi Merkezi organizasyonunda ‘AB Yeşil Haftası’ kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi. 200’ü aşkın bisiklet tutkunun katıldığı organizasyonda sağanak yağışa rağmen pedallar karbon nötr bir dünya için çevrildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli AB Bilgi Merkezi, geleneksel hale getirdiği bisiklet etkinliğine bir yenisini daha ekledi.

AB Yeşil Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe hava muhalefetine rağmen 200’ü aşkın bisiklet tutkunu katıldı.

Sağanak yağışa aldırış etmeyen bisiklet tutkunları, pedalları bu kez karbon nötr bir dünya için çevirdi. Bisiklet tutkunları, Kocaeli Sanayi Odası’ndan başlayıp Seka Kamp Alanı’na kadar yaklaşık 21 kilometre pedal çevirdi.

Sabahın erken saatlerinde Kocaeli Sanayi Odası Hizmet Binası önünde toplanmaya başlayan grup, burada dağıtılan tişörtleri ve yağmurlukları aldıktan sonra hazırlıklarını tamamladı. Etkinliğe; Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Birol Bozkurt, Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert ile KSO personeli katılım sağladı. Ayrıca bisiklet kulüpleri de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.