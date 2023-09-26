Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde buğday ve ayçiçeğinden sonra en çok ekimi yapılan çeltik hasadına başlandı.

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesi genelinde buğday ve yağlık Ayçiçek üretiminden sonra en fazla ekiliş alanına sahip olan çeltik, 2023 yılında 108 üretici tarafından 6 bin 396 dekar alanda ekilerek Eylül ayından itibaren hasat edilmeye başlandı. Pehlivanköy Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, devam eden biçerdöverle hasat kontrol çalışmaları çerçevesinde ilçede yaklaşık bin 500 dekar alanda çeltik yetiştiriciliği yapan İlkan Yaman’ın çeltik hasadına katıldı.

Pehlivanköy Tarım Müdürü Ali Doğan ve teknik personel ile birlikte gerçekleştirilen kontrol ve üretici ziyaretinde, çeltik çeşitleri, verim, yetiştiricilikte karşılaşılan sorunlar ve çeltik fiyatları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Üreticinin de dahil olduğu ve bu yıl uygulamaya başlanılan çeltikte ‘İyi Tarım Uygulamaları’ proje süreci ile ilgili bilgi veren Doğan, “Tarımsal üretimin devamlılığını sağlayan tüm üreticilerimizin emeğine sağlık” dedi.