Kahraman Mehmetçiklerin, harekat bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit edildi.

Yapılan aramalarda mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler kullanılamaz hale getirilerek imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler şu şekilde sıralandı:

• 1 adet SA-16 Igla hava savunma füzesi,

• 2 adet AT-4 tanksavar silahı füzesi,

• 1 adet Konkurs tanksavar füzesi,

• 1 adet RPG-7 roketatar,

• 1 adet tüfek tipi bombaatar,

• 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

• 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

• 1 adet M-16 piyade tüfeği,

• 2 adet AK-47 piyade tüfeği,

• 1 adet av tüfeği,

• 1 adet tabanca,

• 3 adet el bombası,

• Çok sayıda 7.62 mm mühimmat ve Doçka mühimmatı,

• 7 adet EYP düzeneği,

• 1 adet Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası,

• 1 adet PTZ kamera,

• 2 adet RPG-7 roketatar dürbünü,

• 3 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü,

• 2 adet el dürbünü,

• 2 adet anemometre/rüzgâr ölçer,

• 3 adet lazer mesafe ölçer,

• 2 adet lazer işaretleyici,

• 8 adet Yaesu telsiz,

• 1 adet pusula,

• 1 adet GoPro kamera,

• 1 adet fotoğraf makinesi ve tripodu,

• 3 adet muhtelif alıcı,

• 1 adet hilti,

• 1 adet dizüstü bilgisayar,

• 1 adet televizyon.

Milli Savunma Bakanlığı, bu operasyonların terörle mücadelede kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, Mehmetçiklerin bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmeye devam edeceğini belirtti.