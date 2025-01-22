Kahraman Mehmetçikler tarafından ele geçirilen malzemeler kullanılamaz hale getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemeler arasında şunlar yer aldı:
- 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 9 adet şarjör ve 230 adet mühimmat,
- 4 adet el bombası,
- 1 adet Yaesu marka sabit merkez telsizi,
- 1 adet el dürbünü,
- 8 adet hafıza kartı, 3 adet flash bellek, 1 adet hafıza kartı okuyucu,
- 1 adet hafıza kartı bulunan ses kayıt cihazı,
- 3 adet kulaklık,
- 2 adet fotoğraf makinesi ve 3 adet bataryası,
- 2 adet hücum yeleği,
- 2 adet termal kıyafet takımı ve şapkası,
- 2 adet termal şemsiye,
- Çok sayıda çeşitli yaşam malzemesi.
Kaynak: HABER MERKEZİ