Kahraman Mehmetçikler tarafından ele geçirilen malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemeler arasında şunlar yer aldı:

  • 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 9 adet şarjör ve 230 adet mühimmat,
  • 4 adet el bombası,
  • 1 adet Yaesu marka sabit merkez telsizi,
  • 1 adet el dürbünü,
  • 8 adet hafıza kartı, 3 adet flash bellek, 1 adet hafıza kartı okuyucu,
  • 1 adet hafıza kartı bulunan ses kayıt cihazı,
  • 3 adet kulaklık,
  • 2 adet fotoğraf makinesi ve 3 adet bataryası,
  • 2 adet hücum yeleği,
  • 2 adet termal kıyafet takımı ve şapkası,
  • 2 adet termal şemsiye,
  • Çok sayıda çeşitli yaşam malzemesi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ