Pendik’te 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, İstanbul’un Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 1 kişi bacağından yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı B.Ç. isimli şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ümit Kara isimli bir vatandaş, “İki kişi karşıdan gelen iki kişiyle kavga ettiler. Diğeri silahını çıkarttı, ateş etmeye başladı. 3- 4 el ateş etti. Kavgadan sonra kaçtılar, gittiler. Bir yaralı var, bacağına ateş etti. Sonra kaçtılar, polis ve ambulans geldi” dedi.