Pendik’te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı caddede bulunan bankada çalışan bir kişi ise, basın mensuplarının görüntü almalarını engellemeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çınardere Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 BNB 462 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halinde olan 34 HGR 642 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın yaşandığı cadde üzerindeki bir bankada çalıştığı iddia edilen ve kaza ile ilgisi olmayan bir kişi, olay yerine gelerek kazayı haberleştirmeye çalışan basın mensuplarına müdahale etmek istedi. Gazetecilerin basın kartlarını göstermesine rağmen banka çalışanı müdahale etmeye devam etti. Gergin olduğu gözlenen banka görevlisinin gazetecilere, "Siz ne çekiyorsunuz. Haberci mi? Polis çağırın" diyerek çeşitli ithamlarda bulundu. Daha sonra gazetecilerin araçlarının plakasını almaya çalışan banka görevlisi, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.