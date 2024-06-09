Pendik’te bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev alev yanarken sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Tuzla istikametinde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 34 KKD 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev aldı. Aracın alev alev yandığını gören sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.